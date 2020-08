EL : Manchester United domine encore LASK et file en quarts de finale

La Ligue Europa est de retour ! Ce mercredi, Manchester United accueillait notamment LASK pour son huitième de finale retour de C3. Après leur victoire 5-0 à l'aller en Autriche, les Red Devils devaient simplement terminer le travail ce soir alors que les visiteurs, eux, étaient en quête d'un incroyable exploit. Mais il n'a pas eu lieu à Old Trafford. Après la pause, Wiesinger avait pourtant donné un brin d'espoir à son équipe en ouvrant le score (55e, 0-1). Mais derrière, il fallait encore marquer au moins quatre buts sans en prendre un pour arracher une prolongation.

Finalement, Lingard a trouvé le chemin des filets pour Manchester United, rendant la tâche encore plus compliquée (57e, 1-1)... Et le Français Martial a même offert la victoire aux siens en toute fin de rencontre, sur un service de Mata (88e, 2-1). Plus performant sur la double confrontation (7-1 score cumulé), la formation d'Ole Gunnar Solskjær verra donc les quarts de finale et défiera le FC Copenhague, tombeur de Basaksehir (0-1, 3-0), lundi soir à 21h.

23 - Anthony Martial is now Man Utd's outright top scorer in all competitions this season, with his 23 goals in 2019-20 as many as he scored in 2017-18 and 2018-19 combined. Rejuvenated. #MUNLASK pic.twitter.com/jwKKfdqdyC