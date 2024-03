La soirée cauchemardesque de Loïs Openda face au Real Madrid

«Pourquoi le déplacement au Real Madrid conviendra mieux à Loïs Openda», écrivait le quotidien belge la Dernière Heure dans son édition d’hier. Il est vrai que tout était fait pour que l’attaquant belge, qui cartonne en Bundesliga (17 buts en 24 matches de championnat) devienne le héros de la soirée. Sa vitesse, sa capacité à se créer des occasions en contre, faisaient de l’ancien Lensois l’homme à suivre au Santiago-Bernabéu et cela n’avait pas échappé au média belge. Malheureusement pour le Diable Rouge, rien ne s’est passé comme prévu et Openda risque de traîner longtemps sa triste performance et ses occasions gâchées. Ce matin, la presse belge est relativement compréhensive avec son attaquant. «Festival d’occasions manquées pour Loïs Openda face au Real Madrid» couche Walfoot sur son site internet, «remuant mais imprécis, Openda est passé à côté» écrit de son côté 7sur7.be.

Les médias d’outre-Quievrain préféraient revenir sur l’altercation houleuse entre l’ancien Lensois et Dani Carvajal et le langage fleuri de l’attaquant du RB Leipzig après une charge virile de l’Espagnol sur le Belge. Les insultes en français dans le texte ont fait le tour du monde et ont fait beaucoup réagir sur les réseaux, à commencer par Twitter, devenu X. Du côté de l’Allemagne, on regrettait notamment le manque d’instinct de tueur de l’attaquant belge, coupable d’avoir tiré cinq fois au but et d’avoir raté la cible à chaque fois.

Kicker lui a accordé la note de 4 (6 étant la pire) rappelant les trois grosses occasions ratées. Enfin du côté de la France, même son de cloche avec des notes assez terribles. Notre rédaction lui a accordé la note de 3, même sanction du côté de l’Equipe. Sur X, ils étaient nombreux à railler le manque de réalisme de l’international belge, se demandant d’ailleurs si c’était le même joueur qui avait tant brillé en Ligue 1 l’an passé, se rappelant notamment du match à Bollaert face au PSG, où Openda avait mis au supplice toute la défense, à commencer par Marquinhos.

Malgré tout dans un match qui aurait pu être tout autre si Vinicius avait été exclu, difficile de blâmer l’attaquant international de 24 ans, passé en deux ans de l’Eredivisie, à la Ligue 1 en passant par la Bundesliga et la Ligue des Champions avec un certain succès (plus de 40 buts en deux saisons toutes compétitions confondues). Reste que le natif de Liège va devoir se montrer solide pour surmonter ce qui apparaît comme l’une des plus grandes désillusions de sa jeune carrière.