Journal du Mercato : les champions du monde 2018 enflamment le marché

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Ça brûle pour Victor Osimhen au Napoli. L'attaquant du LOSC a finalement choisi la formation de Gennaro Gattuso comme point de chute. Selon la presse italienne, les deux équipes ont trouvé un accord, et les chiffres sont élevés. Les Napolitains ont bouclé l'arrivée de l'international nigérian (8 sélections, 4 réalisations) pour un montant de 60 M€. Osimhen devrait toucher un salaire annuel de 5 M€ net par an soit 5 fois plus que ce qu'il touchait à Lille. L'officialisation du transfert devrait avoir lieu ce mercredi, voire jeudi au plus tard.

Alors que le dossier Mbaye Niang traîne en longueur du côté de Marseille, le club réfléchirait à une autre option. Selon nos informations, les Phocéens se sont penchés sur la piste menant à Islam Slimani (32 ans), qui souhaite quitter Leicester City. La formation anglaise lui cherche donc un nouveau point de chute. L’intérêt entre l'attaquant et le club français est réciproque, puisque le natif d'Alger, qui dispose de plusieurs options en Europe et dans les pays du Golfe, est ouvert à un retour en Ligue 1. D'autant que son prix est estimé à 10 M€ par ses dirigeants, un tarif qui semble abordable pour les finances marseillaises.

David Carmo, une des révélations de la saison du côté de Braga, a tapé dans l’œil de plusieurs clubs en Europe, notamment en Italie. Selon nos informations, le Paris SG est lui aussi venu aux renseignements. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur dispose d'une clause libératoire fixée à 20 M€. Mais toujours selon nos informations, le club lusitanien est prêt à discuter à partir de 13 M€, en incluant divers bonus.

Les Bleus agitent le mercato

Deux ans jour pour jour après leur sacre à Moscou, les Bleus ne connaissent pas tous la même trajectoire depuis. Beaucoup sont en difficulté dans leur club ou ne sont pas épargnés par les blessures. C'est notamment le cas de Lucas Hernandez au Bayern Munich. Le latéral gauche a manqué une bonne partie de la saison et a pris du retard sur la concurrence. Le PSG discuterait avec lui pour tenter de le faire venir dans la capitale, selon nos informations. Situation aussi difficile pour son coéquipier Corentin Tolisso. En manque de temps de jeu, l'ancien Lyonnais aurait vu Manchester United se positionner sur lui. Un départ est envisagé comme pour Ngolo Kanté à Chelsea. Celui qui a stoppé Lionel Messi il y a deux ans serait sur la liste des transferts chez les Blues, qui ont besoin d'argent pour leur recrutement XXL. L'Inter serait le plus chaud actuellement. Le club lombard n'a pas oublié non plus Olivier Giroud. Même si l'attaquant français a prolongé d'une saison dernièrement son contrat avec le club londonien.

À Barcelone, Samuel Umtiti est aussi poussé vers la sortie. Après avoir fait casser la démarche à la France entière, Big Sam ne se remet toujours pas d'une grave blessure au genou. Le Barça perd patience et l'a donc placé sur le marché. Des clubs italiens se seraient déjà positionnés. À Marseille, Florian Thauvin ne sera pas retenu en cas de grosse offre. Mais l'ancien Bastiais souhaite jouer la Ligue des champions avec l'OM la saison prochaine. Ça ne devrait pas bouger pour Paul Pogba. La Pioche Paulo s'est montrée enthousiaste des nouvelles ambitions de Manchester United et serait même prête à prolonger désormais. Prolongation dans les tuyaux aussi pour Kylian Mbappé au PSG. Mais problème, le Real Madrid fait pression pour que le prodige n'allonge pas son bail à Paris afin de le récupérer moins cher l'été prochain. Enfin, Adil Rami est actuellement libre comme l'air après la résiliation de son contrat avec Sotchi. L'ancien Marseillais souhaite accrocher un dernier challenge la saison prochaine.

Les officiels

C'est officiel, l'aventure est terminée entre André Schürrle (29 ans) et le Borussia Dortmund. Les deux parties ont résilié la dernière année de contrat qui les liait. L'attaquant international allemand, champion du monde en 2014, est donc libre comme l'air après une saison compliquée en prêt au Spartak Moscou. L'AC Milan a décidé de lever l'option d'achat de Simon Kjaer (31 ans). Ce dernier a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2022.