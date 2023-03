Real Madrid : la nouvelle clause qui peut tout changer pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le Real Madrid veut du sang neuf. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu vont être d’attaque sur le marché des transferts. En effet, Carlo Ancelotti, qu’il reste ou non, a fait remonter à sa direction la nécessité de recruter un numéro 9 supplémentaire. À part Karim Benzema, le Mister n’a pas vraiment ce type de profil dans son équipe, lui qui ne compte pas du tout sur Mariano Diaz (en fin de contrat). Hésitants au départ, les dirigeants de la Casa Blanca ont visiblement changé d’opinion ces dernières semaines.

Ils sont conscients que KB9, qui devrait étendre son bail jusqu’en 2024, n’est pas éternel et qu’il faut préparer sa succession. D’autant que le buteur tricolore enchaîne les pépins physiques cette année. Endrick, qui a été recruté cet hiver, n’arrivera qu’en 2024. Et ses récentes prestations ont de quoi inquiéter les Merengues, puisqu’il lui faudra un temps d’adaptation avant de briller. Ainsi, AS a révélé la semaine dernière que pour toutes ces raisons, les champions d’Espagne 2022 envisageaient de recruter un numéro 9 de classe mondiale pour concurrencer Benzema et le remplacer ensuite.

L’Espagne rêve du Cyborg

Deux noms ont été cités. Sans grande surprise, il s’agit de Kylian Mbappé (24 ans, PSG) et d’Erling Haaland (22 ans, Man City). Le premier cité aurait les faveurs de Florentino Pérez qui apprécie ses qualités et surtout son charisme. Mais le Norvégien plaît aussi à Madrid, qui adore ses talents de finisseur. Depuis mardi soir, l’avenir du joueur de City est relancé. Auteur d’un quintuplé historique, Haaland a mis tout le monde d’accord dans la plus belle des compétitions européennes. En Espagne, on l’a invité à rejoindre rapidement la Casa Blanca, où il sera mieux traité.

En effet, Pep Guardiola, qui a fait sortir son joueur à l’heure de jeu alors qu’il avait du temps pour devenir le seul joueur à marquer un sextuplé en C1, a été critiqué. Le Norvégien, sans forcément s’en prendre à son coach, a avoué qu’il aurait voulu rester sur le terrain et tenter de battre ce record. Dans l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol avait pris la défense de l’attaquant avant de lui lancer : «Guardiola a sorti Haaland alors qu’il pouvait battre le record de Messi…Tu serais tellement bien en Espagne, Erling !» De son côté, la Cadena COPE assurait que le buteur serait un joueur du Real Madrid en 2024.

Une clause qui change les plans de Madrid

Une information qui ne va pas du tout dans le sens de celles dévoilées ce jeudi matin dans l’émission "Tot Costa" sur Catalunya Ràdio. Ainsi, le média ibérique explique que l’international norvégien dispose d’une clause secrète dans son contrat. Ce n’est pas celle dont tout le monde parle depuis des mois, à savoir qu’il peut quitter les Citizens en 2024 contre 200 millions d’euros. Mais elle est liée à celle-ci. Pour faire simple, les Skyblues pouvaient décaler cette clause d’une année si Guardiola prolongeait son bail. Ce qu’il a fait récemment puisqu’il est désormais sous contrat jusqu’en 2025.

Pour Erling Haaland, cela signifie que sa clause de départ ne sera activée que dans deux ans donc (en 2025). Cela est un sacré coup dur pour le Real Madrid, qui devra négocier directement avec Manchester City si jamais il veut recruter le footballeur de 22 ans sous contrat jusqu’en 2027. Les Skyblues ont donc désormais la main dans ce dossier. Et difficile de les imaginer laisser filer leur joueur vedette, auteur de 39 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. Un nouveau coup dur pour le Real Madrid si cela se confirme…