Serie A : Naples ne fait qu'une bouchée de l'AS Roma

Pour le choc de cette 9e journée de Serie A, la formation du Napoli accueillait sur sa pelouse celle de l’AS Roma dans un match important sur le plan comptable. En cas de victoire, les Romains pouvaient prendre la place de dauphin au classement, à l’inverse des Napolitains qui ne pouvaient espérer revenir qu’à la 6e place. Si les hommes de Fonseca mettaient rapidement le pied sur le ballon, c’est bel et bien Mertens qui donnait une première frayeur au portier romain sur une frappe qui passait de peu à côté (12e). La Roma n’y arrivait plus et Lorenzo Insigne en profitait pour ouvrir le score à la demi-heure de jeu d’une superbe inspiration sur coup-franc (30e). Les visiteurs souffraient un peu plus chaque minute et l’attaquant belge du Napoli n’était pas loin de doubler la marque, sans la belle intervention de Mirante (43e).

Au retour des vestiaires, les choses ne changeaient pas. Lozano se montrait à son tour dangereux mais butait lui aussi sur Mirante qui maintenait à lui seul son équipe en vie dans cette rencontre (60e). Quatre minutes passaient et le portier romain devait cette fois s'incliner sur cette frappe de Fabian Ruiz qui passait entre les jambes de l'un de ses défenseurs et le surprenait totalement (64e). Mertens y allait de son doublé à dix minutes du terme et scellait le sort du match. Mais Politano ne l'entendait pas de cette manière et voulait à son tour participer à la fête en inscrivant sans l'aide de personne, le dernier but du match. La Roma qui restait sur une série de onze matches sans défaite, s'avouait vaincue et finissait par s'incliner 4-0. Au classement les hommes de Gattuso grimpent à la 5e place, juste devant leur adversaire du soir.