Alejandro Garnacho, le nouveau crack de Manchester United qui fait polémique en Argentine

Alejandro Garnacho a choisi son camp. Entre Lionel Messi, qu'il a côtoyé avec la sélection argentine, et Cristiano Ronaldo, l'ailier de 18 ans a opté pour le Portugais. Il faut dire que CR7 est son idole absolue. Le jeune homme est donc en plein rêve cette saison, lui qui évolue au sein de la même formation que le quintuple Ballon d'Or. Enfin, on ne sait pas pour combien de temps encore puisque l'ancien joueur du Real Madrid veut quitter Manchester United cet hiver. Mais ça, c'est une autre histoire. Intéressons-nous plutôt à celle d'Alejandro Garnacho.

La sienne a débuté à Madrid. Une ville où il est né en tant que personne le 1er juillet 2004 et en tant que footballeur quelques années après. En 2015, c'est à Getafe, dans la banlieue de la capitale espagnole, qu'il a pris sa première licence. Pétri de talent, il a ensuite rejoint l'Atlético de Madrid très rapidement. Remarqué par plusieurs écuries dont le Real Madrid, il a finalement signé en faveur de Manchester United en 2020. Cet été là, il était d'ailleurs la troisième recrue d'origine espagnole de la United Academy après Marc Jurado et Alvaro Fernandez. Un nouveau départ pour l'ailier, bien décidé à écrire son histoire au sein du club où son modèle a explosé au plus haut niveau.

Des débuts difficiles avec Ten Hag

Avec les U18 et les U23 de MU, il a notamment marqué 7 buts et surtout obtenu un premier contrat professionnel signé en juillet 2021. De quoi rendre heureux Garnacho, qui était le premier ravi du retour de CR7 le même été. Il allait pouvoir réaliser un rêve en évoluant aux côtés de la star lusitanienne. Il a dû attendre le 28 avril 2022 pour faire sa première apparition avec l'équipe dirigée alors par Ralf Rangnick. A 17 ans, 9 mois et 27 jours, il était entré en jeu 1 minute face à Chelsea en Premier League (1-1). Puis il avait eu le droit à 12 minutes de jeu face à Crystal Palace le 22 mai (défaite 1-0).

Cette saison, l'Argentin espérait être plus utilisé par Erik ten Hag, nommé entraîneur de Man U. Mais comme son idole, ses premiers pas sous les ordres du Néerlandais ont été compliqués. Arrivé en retard à deux réunions durant la tournée de pré-saison, l'ailier de 18 ans a été repris de volée par son coach qui ne l'a pas sélectionné lors d'un amical. Depuis, le Manchester Evening News, qui cite des sources du club, indique qu'il a eu "un réel changement d'attitude" et qu'à présent il arrive souvent parmi les premiers aux séances d'entraînement à Carrington.

Il a joué avec son idole CR7

Auteur d'une belle prestation face au Rayo Vallecano en amical, le jeune homme avait joué 1 minute face à Brighton le 7 août dernier en Premier League. Envoyé ensuite avec les U21 de MU, il avait enchaîné avec 2 apparitions en Europa League. Le 8 septembre face à la Real Sociedad (20 minutes jouées) et le 15 septembre face au Sheriff Tiraspol (1 minute). Malgré un faible temps de jeu, il avait pu se consoler en évoluant aux côtés de Cristiano Ronaldo. Après cette parenthèse enchantée, il avait retrouvé les U21 avant d'être utilisé par Ten Hag le 27 octobre. Il avait honoré sa première titularisation lors du match retour contre Tiraspol. Un grand souvenir pour le joueur, qui avait partagé sa joie sur Instagram.

Il avait publié une photo de CR7 et lui avec le message suivant : «je ne sais pas si c'est réel ou si je suis en train de rêver». Il avait de nouveau évolué avec lui le 3 novembre lors du déplacement à la Real Sociedad. Un moment inoubliable pour le footballeur né en 2004 qui avait d'ailleurs célébré son but en imitant la nouvelle célébration du Portugais (celle où il fait comme s'il dormait, ndlr). Il lui avait d'ailleurs demandé la permission de la faire et n'avait pas manqué de le remercier sur les réseaux sociaux en postant le message suivant : «18 ans et 125 jours à rêver de ce moment. Merci mon idole, Cristiano». Récompensé par une nouvelle titularisation face à Aston Villa le 6 novembre (la troisième de suite), l'Argentin a été 64 minutes sur le pré. Il a ensuite retrouvé sa place de remplaçant face à Aston Villa en FA Cup (10 novembre) et Fulham (13 novembre).

Tout le monde croit en lui à MU

Sorti du banc, il a enfilé le costume de héros dimanche dernier face aux Cottagers puisqu'il a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu (1-0). Cette fois-ci, il n'a pas fêté son but en imitant CR7 mais en formant un coeur avec ses doigts. Séduite, la presse anglaise l'a aussi applaudi. Le Manchester Evening News, qui lui a donné la note de 8, a écrit à son sujet : «vif et lié à Eriksen pour marquer le but de la victoire». Le média anglais a ensuite passé en revue les derniers mois du jeune homme qui a pu «jouer avec Cristiano Ronaldo, s'entraîner avec Lionel Messi, remporter la FA Youth Cup (7 buts et 3 passes décisives en 6 matches, dont un doublé en finale face à Nottingham), faire une tournée avec United, faire ses débuts pour United, être titulaire pour United, marquer pour United».

Consultant pour Skysports, Gary Neville a expliqué à son sujet. «Si vous êtes un jeune joueur à Manchester United, vous devez avoir de l'arrogance, vous devez avoir de l'ego. Il a l'air d'avoir ça et de la passion aussi. Il vient de livrer un bon match et a brisé les espoirs de Fulham». Bruno Fernandes est aussi séduit : «il n’était pas au mieux en début de saison. Durant le stage de pré-saison, il n’avait pas la meilleure attitude, celle qu’il aurait dû avoir. C’est pour ça qu’il n’a pas eu sa chance jusqu’à maintenant. Il l’a désormais parce qu’il s’entraîne mieux et a changé d’attitude, il mérite ses opportunités.» Des opportunités, il en a aussi eu en sélection.

Son cas divise en Argentine

Né en Espagne, Garnacho (2 buts, 2 assists en 8 apparitions toutes compétitions confondues avec MU cette saison) a été naturalisé et a rejoint la sélection argentine puisque sa mère est originaire du pays. Fin mars 2022, le joueur, qui a travaillé physiquement et pris en masse musculaire tout en engageant un nutritionniste durant ses deux années à Manchester, avait été appelé par Lionel Scaloni, qui avait fait une liste élargie de 44 joueurs. Garnacho n'avait pas joué mais avait pu côtoyer Lionel Messi à l'entraînement. Convoqué ensuite avec les U20 dirigés par Javier Mascherano, il avait participé au Tournoi Maurice Revello 2022 (Tournoi de Toulon) par la suite. Il avait même été élu révélation de la compétition, lui qui avait marqué notamment 4 buts. Il a aussi remporté le trophée du plus beau but du tournoi grâce au coup-franc inscrit face à la France.

Un élément précoce et prometteur qui ne fait pourtant pas l'unanimité en Argentine. Là-bas, on lui reproche d'avoir affirmé publiquement que CR7 est son idole. Ce qu'on a du mal à digérer dans un pays où Messi est considéré comme un Dieu. Le fait qu'il ait également peu d'attaches avec l'Argentine, lui qui a grandi en Espagne, a aussi posé question là-bas avant que Scaloni dévoile sa liste. Absent, il a repris espoir hier puisque son nom été cité pour remplacer Joaquín Correa. Mais c'est Thiago Almada qui a été choisi. Visiblement vexé, Garnacho a liké un message sur Twitter : « ils n'ont pas convoqué Garnacho parce qu'il est Espagnol.» Pas de quoi arranger les affaires du joueur au caractère bien trempé. En attendant, Alejandro Garnacho suivra son idole CR7 et la star argentine Lionel Messi de loin, lui qui n'a pas été sélectionné. Mais il compte bien y être dans 4 ans. Le rendez-vous est pris!