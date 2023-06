Tottenham annonce deux nouveaux départs

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi sur son site officiel, Tottenham a annoncé qu’il n’allait pas prolonger ou activer d’option d’achat de deux joueurs : le défenseur central français Clément Lenglet et l’attaquant néerlandais Arnaut Danjuma, de retour respectivement au FC Barcelone et à Villarreal. Deux départs qui s’ajoutent à celui de l’ailier brésilien Lucas Moura, qui n’a pas prolongé son contrat avec les Spurs, absent de toute compétition européenne la saison prochaine, et donc libre cet été.

«Nous pouvons confirmer les départs d’Arnaut Danjuma et de Clément Lenglet suite à la conclusion de leurs prêts avec nous. Le défenseur Clément nous a rejoint l’été dernier en provenance de Barcelone et a fait 35 apparitions toutes compétitions confondues, marquant une fois. L’attaquant Arnaut est arrivé en janvier en provenance du Villarreal CF et a joué 12 fois pour nous, marquant deux buts. (…) Nous remercions les trois joueurs pour leurs services et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.»

Following the conclusion of the 2022/23 season, we have submitted our retained list of players.



We thank the players who are leaving us for their service to the Club and wish them the best in the next stage of their careers.