Cristiano Ronaldo fracasse le Ballon d’Or !

Cristiano Ronaldo n’épargne personne, en ce moment. Déjà au cœur de l’actualité après avoir critiqué le Championnat de France et assuré que «la Ligue saoudienne n’est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas», l’attaquant portugais a continué d’attaquer le football européen. En effet, dans une interview donnée au média portugais Record, celui qui a remporté le Ballon d’Or à cinq reprises n’a pas manqué de critiquer le trophée individuel.

«Je pense que ces récompenses perdent, en quelque sorte, leur crédibilité. Je ne crois tout simplement plus à ces récompenses et ce n’est pas parce que j’ai gagné le prix de Globe Soccer Awards, mais c’est un fait. Les chiffres sont présents et les chiffres ne trompent pas, ils ne peuvent pas m’enlever cette récompense (meilleur buteur au monde en 2023) car elle est réelle, et cela me rend très heureux parce que les chiffres prouvent la réalité», a-t-il d’abord glissé.

Un tacle déguisé envers Lionel Messi ?

Relancé à propos des récompenses individuelles et sur le fait que Lionel Messi ait remporté le Trophée FIFA : The Best en jouant toute la saison en Major League Soccer (MLS), Cristiano Ronaldo a encore été franc. «J’y suis habitué et je sais comment fonctionnent ces organisations. Honnêtement, je n’ai pas regardé les Best Awards. Peut-être qu’il y a des gens qui disent que marquer 54 buts est plus facile parce que je suis en Arabie Saoudite. Mais les footballeurs connaissent la difficulté de marquer des buts partout. Un but est un but».

Et la star portugaise a terminé en annonçant ne plus vraiment être intéressé par les distinctions personnelles comme le trophée FIFA : The Best ou le Ballon d’Or. «Je donne toujours ma priorité à mon club et à l’équipe nationale. Les récompenses individuelles viennent après une bonne saison avec le club et l’équipe nationale. Et honnêtement, je n’y pense pas beaucoup à ça», a-t-il ajouté, deux jours après avoir été récompensé deux fois aux Globe Soccer Awards.