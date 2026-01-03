Fulham a fait une offre de 20 M€ pour un joueur français

Passé par les centres de formation de Rennes puis de Metz, Arthur Atta fait aujourd’hui les beaux jours de l’Udinese. La saison dernière, il était avec Florian Thauvin et Oumar Solet l’un des Français en vogue dans son équipe, et même en Italie.

Le milieu de 22 ans est reparti sur les mêmes standards cette année (13 matchs de Serie A, 1 but, 2 passes décisives), avant d’être freiné par une blessure au mois de décembre. D’après Fabrizio Romano, Fulham aurait formulé une offre de 20 millions d’euros à l’Udinese pour le joueur né en 2003. Offre pour le moment refusée par le club du frioul, qui n’a pas l’intention de se séparer de son milieu de terrain au mois de janvier.