Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Fulham a fait une offre de 20 M€ pour un joueur français

Par Jordan Pardon
1 min.
Marco Silva @Maxppp

Passé par les centres de formation de Rennes puis de Metz, Arthur Atta fait aujourd’hui les beaux jours de l’Udinese. La saison dernière, il était avec Florian Thauvin et Oumar Solet l’un des Français en vogue dans son équipe, et même en Italie.

La suite après cette publicité

Le milieu de 22 ans est reparti sur les mêmes standards cette année (13 matchs de Serie A, 1 but, 2 passes décisives), avant d’être freiné par une blessure au mois de décembre. D’après Fabrizio Romano, Fulham aurait formulé une offre de 20 millions d’euros à l’Udinese pour le joueur né en 2003. Offre pour le moment refusée par le club du frioul, qui n’a pas l’intention de se séparer de son milieu de terrain au mois de janvier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Premier League
Fulham
Udinese
Arthur Atta

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Fulham Logo Fulham
Udinese Logo Udinese
Arthur Atta Arthur Atta
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier