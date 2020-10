L'Angleterre salive du duel entre Bielsa et Guardiola, le dossier Eden Hazard fait jaser à Madrid

La suite après cette publicité

Le duel Bielsa-Guardiola passionne l'Angleterre

Outre-Manche, c'est un match très attendu qui va avoir lieu cet après-midi. Depuis que Leeds United est monté en Premier League, les amoureux du football n'attendent que cette confrontation entre Marcelo Bielsa et Pep Guardiola ! Le Guardian ne s'y trompe pas et connait l'importance de ce duel et estime que c'est une «rencontre des esprits» entre deux penseurs du football. De son côté, le Daily Express revient sur les éloges de Pep Guardiola à son modèle Marcelo Bielsa en conférence de presse : «Que puis-je dire ? C'est probablement la personne que j'admire le plus dans le monde du football. En tant qu'entraîneur et en tant que personne, a expliqué Guardiola. Je pense que c'est le manager le plus authentique de tous les temps dans la manière dont il dirige ses équipes. Il est unique. Personne ne peut l'imiter, c'est impossible. C'est un bon cadeau de l'avoir ici en Premier League car c'est toujours une grande joie de voir ses équipes jouer.» Un bel hommage où l'affrontement est aussi attendu de l'autre côté de l'Atlantique avec le journal argentin Olé qui estime pour sa part que c'est : «le jour des maîtres».

Le Real Madrid perd patience avec Eden Hazard

On prend la direction de l'Espagne où la vie du Real Madrid n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, les problèmes s'accumulent pour Zidane qui doit composer, encore une fois, sans Eden Hazard ! Le Belge fait d'ailleurs la Une de AS qui revient sur le dossier Hazard depuis son arrivé chez les Merengues. L'attaquant a été 27 fois en dehors de l'équipe lors d'un match du Real, ce qui est plus que dans toute sa carrière ! Recruté 100 M€ l'été dernier en provenance de Chelsea, l'ancien Lillois n'a pas été épargné par les blessures et n'a toujours pas justifié l'investissement que la Casa Blanca a consenti pour le faire venir. Et les galères continuent pour le Real qui devra se passer de Dani Carvajal pour les deux prochains mois comme le rapporte Marca sur sa Une. Zidane devra d'ailleurs faire les fonds de tiroir car le latéral espagnol rejoint Hazard, Kroos, Militao et Mariano à l'infirmerie.

Chiesa prend la direction de la Juve

On termine ce tour de la presse par du mercato en Italie ! Hier soir, la Fiorentina, sans Franck Ribéry, a concédé une défaite (2-1) contre la Sampdoria. Et pour la presse transalpine, il ne fait aucun doute que c'était la dernière de Federico Chiesa avec la Viola ! Pour Tuttosport, «Chiesa appelle la Juve» ! L'Italien est prêt à quitter la Fio après le KO d'hier. «Il a joué sans le brassard en hommage pour Astori sur demande des supporters». Il a aussi tiré sur le poteau à 10 minutes de la fin. Même son de cloche pour le Corriere dello Sport qui estime que «Chiesa termine sur un poteau». La Vieille Dame devrait passer à l'action pour recruter la pépite italienne dans les prochains jours.