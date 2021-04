Ligue 1 : le LOSC renverse l'OL sur sa pelouse et reprend la première place au PSG

Le choc de cette 34ème journée de Ligue 1 était très attendu entre deux prétendants au titre final de ce championnat de France 2020-2021. Lyon, 4ème avant cette rencontre, recevait Lille, leader au coup d'envoi de cette journée, deux équipes mises sous pression après les victoires du PSG et de Monaco. Au Groupama Stadium, les Gones ont frappé les premiers par l'intermédiaire d'Islam Slimani, plus prompt que Jose Fonte pour catapulter un centre de Maxence Caqueret au fond des filets de Mike Maignan (1-0, 20e). Jonathan David pensait égaliser quelques minutes plus tard mais son but était logiquement refusé pour un hors-jeu de Burak Yilmaz au départ de l'action (27e), mais au lieu de ça, l'OL faisait le break grâce à un but contre son camp de José Fonte après une sortie manquée de Mike Maignan, gêné par Sven Botman (2-0, 35e). Juste avant la pause, Burak Yilmaz réduisait la marque sur un somptueux coup franc laissant Anthony Lopes impuissant (2-1, 45+1e).

De quoi motiver les Lillois, qui ne lâchaient rien dans cette rencontre tenant toutes ses promesses. Car en seconde période, Jonathan David convertissait une offrande de son compère Yilmaz et remettait les deux formations à égalité (2-2, 60e), avant que Burak Yilmaz, le grand bonhomme de la soirée, ne pique un ballon devant le gardien lyonnais pour offrir la victoire au LOSC (2-3, 85e). Au terme de cette partie très rythmée, Lille (1er, 73 points) récupère son fauteuil de leader et repasse devant le PSG, tout en reléguant l'OL (4ème, 67 points) à six longueurs. Les Gones réalisent la mauvaise opération de cette 34ème journée au cœur du peloton de tête. Ils perdent des points très précieux dans la course au titre mais surtout dans celle pour la Ligue des Champions, accusant quatre unités de retard sur l'AS Monaco, avant de se rendre à Louis II pour un affrontement qui vaudra son pesant d'or lors de la prochaine journée de cette Ligue 1 au final irrespirable.

