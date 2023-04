OL-Rennes : la sortie assassine du président Olivier Cloarec

La suite après cette publicité

En début d’après-midi, le Stade Rennais s’est incliné 3 à 1 au Groupama Stadium face à l’OL, qui a pu compter notamment sur un joli but de Corentin Tolisso (voir vidéo). Une défaite qui n’a pas été du goût de Bruno Genesio, qui a taclé ses joueurs dont un en particulier. Mais il n’est pas le seul à être en colère. Le président Olivier Cloarec est furieux. C’est en tout cas ce qu’on ressent à la lecture de l’interview qu’il a donné à L’Equipe après la rencontre.

«C’est lamentable de présenter un visage comme ça. On maîtrise le match pendant 30 minutes, on a trois-quatre occasions pour mettre le deuxième qu’on ne met pas. Derrière, on est moins bien, mais on a la chance d’avoir la mi-temps pour tout remettre en place et bien repartir. Et on fait 45 minutes catastrophiques, avec trois buts encaissés, c’est scandaleux. Présenter un visage comme ça, c’est loin des valeurs du Stade Rennais, c’est plus que décevant.» Il a avoué ensuite être très inquiet pour la qualification en Coupe d’Europe. «Forcément, après une prestation comme ça, on ne peut qu’être inquiet. Ce n’est pas la première fois qu’on le voit, là ce n’est pas un problème de système, c’est un problème d’état d’esprit, de valeurs, de compétition, d’investissement, et il faut vite se ressaisir car il reste encore huit matches, ça peut être très long si on continue comme ça.» Cloarec, qui a pointé tout le monde du doigt -lui y compris), avoué que son équipe était moins dedans depuis la trêve liée au Mondial. Mais il a conclu en indiquant que c’était impossible que cela continue ainsi, avec des performances bonnes puis catastrophiques.

