Bayern Munich : la direction défend déjà Thomas Tuchel

Il y a quelques jours, le Bayern Munich frappait fort en décidant de se séparer de Julian Nagelsmann pour placer Thomas Tuchel sur le banc. Les dirigeants bavarois avaient expliqué ce choix pour plusieurs raisons. En plus de ne pas vouloir passer à côté de Tuchel, le club allemand voulait aussi changer les choses pendant la trêve à un moment charnière de la saison pour ne pas dire adieu aux chances d’un triplé historique (C1, Coupe, Championnat).

Et si Tuchel a parfaitement assuré sur son premier match face à Dortmund en Bundesliga permettant au Bayern de reprendre la tête du classement, il a par contre vu son équipe se faire éliminer de la Coupe d’Allemagne ce mardi face à Fribourg. Un énorme coup dur pour le club qui avait licencié Nagelsmann pour ne pas vivre cela. Après la rencontre, le directeur sportif Hasan Salihamidžić a tenu à défendre son nouveau coach. « Bien sûr, nous sommes déçus ! Après le déroulement du match, ça aurait dû se terminer différemment. On a eu beaucoup de possession de balle, mais on a souvent raté la dernière passe. Un tir de loin et un penalty, c’est très amer. Bien sûr, nous sommes déprimés et déçus. C’est amer pour nous tous, mais cela n’a rien à voir avec l’entraîneur. C’est un processus maintenant. Il fait une bonne impression, un bon travail.» Samedi, le Bayern Munich retrouvera Fribourg en championnat, avant de se déplacer trois jours plus tard sur la pelouse de Manchester City, en quarts de finale de Ligue des Champions. Deux rencontres potentiellement déterminantes dans la quête pour les titres de champion d’Allemagne, et d’Europe.

