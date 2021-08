FC Barcelone : Ronald Koeman met la pression à la direction !

La suite après cette publicité

Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et Emerson Royal. Ce sont, à l'heure actuelle, les nouveaux visages qu'aura à disposition Ronald Koeman pour la reprise de la Liga, en plus de potentiels jeunes de l'équipe B comme Gavi, Demir ou Nico Gonzalez qui pourraient venir prêter main forte. Un mercato à moindre coût, puisque les trois premiers cités sont arrivés libres de tout contrat, mais qui visiblement ne satisfait pas totalement le tacticien néerlandais.

Comme l'indique AS, si la priorité du club aujourd'hui est de réduire la masse salariale en dégraissant, l'entraîneur a discuté avec la direction. Il a ainsi fait savoir à Mateu Alemany ou Rafa Yuste, les principales têtes pensantes de l'état-major barcelonais en dehors de Joan Laporta, qu'il attend encore deux ou trois recrues pour être satisfait de son effectif.

Le dégraissage assez lent rend compliquées de nouvelles arrivées

Pour lui, deux ou trois nouveaux noms sont indispensables pour avoir une équipe équilibrée et qui puisse essayer de lutter pour tous les titres lors de la saison à venir. Le média ne dévoile pas de nom, mais explique que sont attendus un latéral gauche, un milieu de terrain après l'échec Wijnaldum, ainsi qu'un possible gardien de but remplaçant.

Recruter tout ce beau monde s'annonce difficile actuellement, d'autant plus qu'on ne semble pas se bousculer au portillon pour des indésirables comme Samuel Umtiti, et que tout indique que Philippe Coutinho ou Griezmann, les joueurs les plus bankables et avec les plus gros salaires, risquent bien de devoir rester une saison supplémentaire. Ronald Koeman sait donc à quoi s'en tenir, même si, toujours d'après la publication espagnole, la direction du Barça va tenter d'accéder à ses désirs...