Manchester City crie au complot arbitral en faveur d’Arsenal !

Alors que tout allait bien pour Manchester City, qui menaient de deux buts d’avance grâce à Cherki et Semenyo sur la pelouse de Tottenham sur la pelouse de Tottenham, les Skyblues ont tout gâché (2-2). À cause d’un doublé de Solanke après la pause, Manchester City a perdu deux points précieux dans la course au titre et se retrouve désormais à six points du leader Arsenal, avant d’aller sur la pelouse de Liverpool. Une situation qui n’a clairement pas plu aux Skyblues, agacés par un fait de jeu.

Après avoir réduit l’écart, l’attaquant des Spurs Dominic Solanke a égalisé en gagnant solidement son duel contre Marc Guéhi. Mais les Cityzens ont estimé qu’une faute aurait dû annuler ce but, même si la VAR ne l’a pas vu de cet oeil. Ce qui a provoqué une grosse colère de la part de Pep Guardiola : «Ça recommence… Que dire ? Marc a le ballon, il est fauché par derrière, et c’est but. Alors, que dire ? Rien. Encore un (…) Si vous faites ça à un attaquant, ce serait un penalty. Je ne suis pas arbitre. Fascinant en Premier League», a-t-il lâché après la rencontre, lui qui avait écopé d’un avertissement pour sa réaction lors de la rediffusion du but sur l’écran géant…

Rodri crie au complot

Et après lui, le Ballon d’Or 2024, Rodri, a été beaucoup plus loin dans ses propos. «Il (Dominic Solanke) lui a donné un coup de pied dans la jambe, c’est flagrant. Il a anticipé sur Marc (Guéhi) et c’est une faute évidente. Mais ce n’est pas seulement aujourd’hui, ça fait deux ou trois matchs de suite et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi», a lâché le milieu de terrain des Spurs, avant d’assurer que, selon lui, les instances espèrent qu’Arsenal remporte la Premier League cette saison, lassée de voir Manchester City presque tout gagner depuis plus de dix ans.

«Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre. Pour moi, ce n’est pas juste. Ce n’est vraiment pas juste», a-t-il ajouté. Des propos qui font déjà grand bruit en Angleterre, alors que Manchester City estime que plusieurs erreurs lui ont coûté des points cette saison, notamment lors des matchs contre Manchester United et les Wolves.