Premier League

PL : accroché par Tottenham, Manchester City laisse filer Arsenal

Tottenham 2-2 Man City

Après le large succès d’Arsenal à Leeds la veille, Manchester City (2e) n’avait pas le droit à l’erreur sur la pelouse de Tottenham (15e), dans ce choc de la 24e journée de Premier League. Pour cette rencontre, Pep Guardiola partait sur 4-2-3-1 avec O’Reilly aux côtés de Rodri au milieu et un trio Cherki-Silva-Semenyo derrière Haaland. En face, Thomas Frank titularisait Randal Kolo Muani, Xavi Simons et Dominic Solanke devant. Très rapidement, City a pris le contrôle du ballon et n’a mis que 11 minutes pour ouvrir le score. Décalé par Haaland, Cherki percutait face à Drăgușin avant de tromper Vicario (0-1). Trouvé par Bernardo Silva, Antoine Semenyo réalisait le break pour City, qui semblait avoir la mainmise sur ce choc (44e, 0-2).

Conspué par son propre public, Tottenham est revenu avec de meilleures intentions. Dominik Solanke a d’abord réduit la marque sur un service de Simons (53e, 1-2), avant de s’offrir un doublé sur un superbe geste acrobatique pour battre à nouveau Gianluigi Donnarumma, au grand dam de Pep Guardiola. Malgré une fin de match haletante et neuf minutes de temps additionnel, les Spurs et les Cityzens n’ont pas réussi à se départager. Au classement, City laisse filer Arsenal. Les Gunners possèdent désormais six points d’avance sur les coéquipiers de Cherki. En face, Tottenham est 14e.

Premier League
