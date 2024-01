Arabie saoudite : des sifflets pendant la minute de silence pour Beckenbauer et pour Kroos

Ce mercredi, les 23.000 fans présents à Riyad pour assister à ce derby madrilène on eu droit à un sacré spectacle. 120 minutes de beau football et une victoire 5-3 en faveur du Real Madrid, qui disputera donc la finale de la compétition dimanche contre le vainqueur du duel entre Osasuna et le Barça. Seulement, tout n’a pas été rose dans l’arène habituellement occupée par Al-Nassr. Effectivement, avant le coup d’envoi, une minute de silence a été observée en hommage à Franz Beckenbauer, décédé plus tôt cette semaine.

Et certains des supporters saoudiens présents dans le stade ont décidé de siffler pendant cette minute de silence, à tel point qu’on les entendait même avec la musique triste diffusée à fond dans les enceintes du stade. On notera aussi que Toni Kroos a été sifflé dès qu’il a touché le ballon, mais c’est déjà un peu plus compréhensible et légitime, dans la mesure où il a critiqué le championnat saoudien par le passé. Et parce qu’il n’est pas décédé, au passage, rendant le fait de le siffler moins discutable que de siffler quelqu’un qui vient de nous quitter…