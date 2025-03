OM : Amine Gouiri apprécie son positionnement en pointe

Encore décisif contre Nantes avec un but important au début du dernier quart d’heure, l’attaquant de l’OM Amine Gouiri est l’une des sensations du mercato hivernal. Avec trois buts et autant de passes décisives, son positionnement en numéro 9 par Roberto de Zerbi est une franche réussite pour le moment. «Il veut vraiment que je sois à ce poste. J’ai joué à droite, à gauche et en numéro 10 donc il veut que je sois en numéro 9, sans pour autant changer mes habitudes de décrocher. Donc forcément si je suis un numéro 9, je dois marquer des buts», expliquait l’ancien rennais au moment d’évoquer les demandes tactiques de son entraîneur.

«Il veut que je progresse et que je devienne l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Je suis très content et je veux continuer à progresser. Je savais qu’ici, j’allais avoir beaucoup d’occasions et que j’allais exprimer tout mon potentiel en jouant parce que c’est une équipe qui joue», a poursuivi l’international algérien en zone mixte après la rencontre. Un renfort de poids pour l’OM dans la course à la deuxième place de Ligue 1.