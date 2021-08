PSG : Mauricio Pochettino juge l'adaptation de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG à Brest vendredi, Mauricio Pochettino a dressé le bilan de la première semaine parisienne d'un certain Lionel Messi. Et l'entraîneur parisien s'est montré très satisfait des premiers pas de la Pulga au sein du groupe francilien. Suffisant pour que l'international argentin soit convoqué pour le match à Francis Le Blé ?

« Nous n'avons pas encore communiqué le groupe, on va encore analyser s'il peut faire partie du groupe ou pas. Il apporte de l'énergie positive, son intégration est très bonne et nous sommes très contents de ce qu'il fait en ce moment. La connexion a été très rapide avec ses nouveaux coéquipiers. On sent qu'il y a un bon feeling, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Quand il y a du talent, on voit forcément ce type de connexions, » décrypte ainsi Pochettino. Le suspense reste donc entier sur une potentielle convocation de la star argentine...