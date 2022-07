FC Barcelone : les premiers mots de Raphinha

La suite après cette publicité

Annoncé dans le viseur de Chelsea ou encore d'Arsenal, c'est bien au FC Barcelone que Raphinha (25 ans) a décidé de poser ses valises. Arrivé contre un chèque de 58 millions d'euros selon différents médias locaux, l'ancien attaquant de Leeds s'offre donc un nouveau challenge après des expériences du côté du Vitoria Guimarães, du Sporting CP ou encore du Stade Rennais. Présenté officiellement, ce vendredi, devant les journalistes, le Brésilien n'a d'ailleurs pas caché son bonheur.

«Pour moi, c’est une immense fierté d’être ici, je tiens à remercier tout le monde. J’ai beaucoup d’idoles qui sont passées par ici et qui ont marqué l’histoire. Si je peux faire la moitié de cela, ils en feront déjà beaucoup. C’est un rêve d’enfant que je réalise, de ma famille aussi. Je vais donner le meilleur de moi-même pour le Barça. Merci au président et à tous ceux qui ont rendu cela possible. Visca El Barça et Visca Catalunya. Je me sens très privilégiée d’être ici. C’est très excitant, je n’y crois toujours pas. Je le croirai après le premier match. Je réalise un rêve en tant qu’enfant et j’espère donner beaucoup de joies à tout le club».

Aux côtés de Joan Laporta et Mateu Alemany, l'international auriverde (9 sélections, 3 buts) a, par ailleurs, dévoilé les raisons de son choix. Une arrivée en Catalogne pour laquelle Xavi a largement contribué, même si l'histoire du Barça, à elle seule, semble avoir convaincu l'enfant de Porto Alegre. «La décision que j’ai prise a été prise au début. Je voulais jouer pour le Barça. Mateu Alemany et Deco ont fait de leur mieux. Ma famille m’a soutenu. J’avais déjà pris la décision, mais je devais aussi réfléchir aux faits. J’ai pris la bonne décision et je ne me tromperai pas, c’est sûr. J’ai parlé plusieurs fois avec Xavi et ce fut un très grand honneur. C’était un joueur fantastique et il fait carrière en tant qu’entraîneur. Il m’a dit que je pouvais aider l’équipe. Je pense que nous serons capables de combiner le désir que j’ai d’être un grand joueur et le désir de lui pour que je sois important».

«Je pense que le Barça, en raison de sa grandeur, devrait se battre pour tous les titres et toujours penser à gagner. J’ai rêvé de jouer ici et je connais le potentiel de l’équipe. Je viens ici dans le but de gagner des titres. Je donnerai tout de ma part», a enfin déclaré Raphinha avant d'afficher sa volonté de relever avec fierté et non sans humilité la magnifique tradition des Brésiliens transférés chez les Blaugranas. «J’ai commencé à suivre le Barça quand Ronaldinho est arrivé ici. Si je deviens la moitié de Ronaldinho, ce sera beaucoup. Chacun a sa propre façon de jouer. Il m’a beaucoup influencé, comme Deco. De plus, quand Neymar est arrivé, j’ai été très influencé. C’étaient des Brésiliens qui faisaient l’histoire, et je rêve aussi de faire l’histoire ici».