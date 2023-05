Jude Belligham clashe Manchester City, l’avenir de Thomas Müller remis en doute au Bayern Munich

Le Real Madrid en avance sur le dossier Bellingham

Le Real fait les gros titres ce matin en Espagne. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont réalisé un match correct contre Getafe avec une victoire 1-0. Ce succès permet aux Madrilènes de se préparer au choc contre Manchester City en Ligue des Champions de la meilleure des conditions pour Marca. Mais le journal AS est inquiet au sujet de Camavinga. Sorti sur blessure, le Français a fait passer un frisson chez tous les supporters du Real Madrid. Mais Carlo Ancelotti a rapidement rassuré tout le monde en conférence de presse, il s’est juste tordu le genou et devrait être apte pour le choc de LDC. Puis, le match Real Madrid-Manchester City ne se passe pas que sur les pelouses, mais aussi en coulisses, pour le mercato. Les deux clubs luttent pour convaincre Jude Bellingham de les rejoindre. Pour l’instant, c’est Madrid qui aurait pris l’avantage. Et selon le média anglais 4-4-2, le milieu de Dortmund se serait payé la tête du club anglais. Plus précisément, selon le journaliste allemand Patrick Berger, Bellingham et sa famille considèrent que Manchester City est «un club en plastique, comme le PSG et Chelsea». Des pensées qui n’ont pas fini de faire réagir.

Thomas Müller met les choses au clair

Et sur les pelouses de Bundesliga, le Bayern Munich et Dortmund ont une nouvelle fois fait parler la poudre avec des scores fleuves. Le club de la Ruhr compte toujours mettre la pression sur les leaders en écrasant Gladbach 5-2. Les Bavarois, eux, ont fait subir un long match aux supporters de Schalke qui ont vu leur équipe se faire surclassé avec un score de 6-0. Comme nous le rapporte Kicker ce matin, le président de Schalke était tellement en colère contre son groupe et les a sermonnés dans les vestiaires. Plus précisément, il a envoyé à ses joueurs un message Whatsapp groupé pour leur demander de venir se faire remonter les bretelles dans les vestiaires. Les Königsblauen étaient déjà dans le bus prêt à rentrer, ce qui ne plaisait pas au président. Il a sûrement dû leur rappeler qu’il ne faut jamais laisser Thomas Müller avec autant d’espace sur le terrain. L’Allemand a ébloui le match par son talent hier avec un but qui a lancé la rencontre. Il a donc retrouvé le sourire après avoir été souvent mis sur le banc des remplaçants par Tuchel ces dernières semaines. Les journalistes allemands avaient remis en doute son avenir à Munich et avaient même évoqué une fin de carrière. Mais il a éteint toutes les rumeurs après sa brillante prestation en déclarant face aux journalistes allemands, assez agacé, que «comme si vous le sjournalistes saviez tout ce j’avais en tête (…) Mon cœur est rouge». Ça a le mérite d’être clair à un an de la fin de son contrat.

On va finir avec quelques informations mercato concernant un joueur qui est souvent apprécié par les gros clubs de Premier League : Alexis Mac Allister. Annoncé tout proche de Chelsea ces derniers jours, au final, c’est Liverpool qui pourrait obtenir les services du champion du Monde 2022. Comme le rapporte le Daily Star, Jürgen Klopp a demandé à sa direction d’en faire la priorité du club malgré son prix qui serait d’environ 80 millions d’euros. C’est le «Big Mac de Jürgen» s’amuse à titrer le Daily Star ce samedi matin. Puis on en apprend un peu plus dans les colonnes du Daily Mirror. Les départs de Milner, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain vont permettre au club de réaliser ce transfert. Pour le média, c’est surtout la solution B après avoir échoué sur le dossier Jude Bellingham, qui était trop cher. Klopp veut absolument un milieu de classe mondiale, et selon le Mirror, il avait aussi ciblé Aurélien Tchouameni, mais le Real a déjà décliné toute approche.