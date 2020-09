Real Madrid : un dégraissage qui rapporte une fortune

En 2021, le Real Madrid rêvera très grand avec, entre autres, les dossiers Kylian Mbappé et Edouardo Camavinga. Mais pour le moment, la Casa Blanca a décidé de rouler à l’économie. En effet, aucun recrutement (hormis les retours de prêt) n’est à signaler depuis l’ouverture du mercato. Et, sauf surprise, le gros de l’activité madrilène durant ce mercato concernera le rayon départs. Hier, le champion d’Espagne a d’ailleurs enregistré deux nouveaux départs.

La suite après cette publicité

Gareth Bale et Sergio Reguilon ont été respectivement prêté et vendu à Tottenham. Deux noms qui s’ajoutent à la longue liste des joueurs ayant quitté la capitale espagnole : James Rodriguez (Everton), Javi Sánchez (Valladolid), Alberto Soro (Granada), Jorge de Frutos (Levante), Dani Gómez (Levante), Takefusa Kubo (Villarreal), Achraf Hakimi (Inter Milan) et Brahim Diaz (AC Milan). Et pour les Madrilènes, tous ces départs ont permis de renflouer les caisses ou de faire des économies. AS a d’ailleurs fait le point ce dimanche.

Avec Bale, le Real a ainsi économisé 7,5 M€ cette saison. Le club espagnol a en effet réussi à convaincre les Spurs de prendre en charge la moitié du salaire du gallois (15 M€). A cela, ajoutez une indemnité versée pour le prêt estimée à 14,5 M€. Au total, les Spurs ont même signé un chèque de 44,5 M€ aux Merengues puisque l’achat de Sergio Reguilon a coûté 30 M€, sans compter les bonus estimés à 5 M€. Tottenham, un bon partenaire en affaires.

Même les canteranos ont rapporté de l'argent

Quelques semaines plus tôt, c’est un chèque de 40 M€ qui avait été encaissé avec la vente du latéral Achraf Hakimi à l’Inter Milan. Enfin, le jeune Oscar Rodriguez a été transféré au Séville FC en échange de 13,5 M€. Vous l’aurez compris, même si le transfert de James Rodriguez à Everton n’a rien rapporté, Madrid a tout de même récupéré pas moins de 98 M€. Un montant qui ne comprend pas les bonus négociés dans les dossiers Reguilon (5 M€) ou Oscar (10 M€ par exemple).

Enfin, même les prêts des jeunes ont rapporté quelques deniers. Celui de Takefusa Kubo à Villarreal a ainsi permis aux Merengues de récupérer 2,5 M€ (+ 2,5 M€ en bonus). Et en cédant 50% des droits de Javi Sánchez, Alberto Soro, Jorge de Frutos et de Dani Gómez, la Casa Blanca a touché pas moins de 13 M€. Au final, ce sont donc 111 M€ qui sont tombés dans l’escarcelle madrilène. Et dire qu’il reste encore des prétendants au départ (Mariano Diaz ou Luka Jovic)…