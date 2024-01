Tottenham : accord total trouvé avec le RB Leipzig pour Timo Werner !

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un retour de Timo Werner à Londres prend de l’épaisseur. Après un passage mitigé personnellement mais réussi collectivement avec Chelsea entre 2020 et 2022, le buteur allemand a fait son retour sous la tunique du RB Leipzig depuis. Et alors qu’il joue moins avec le RBL cette saison, un départ du buteur de 27 ans semblait inéluctable. Si Manchester United était sur le coup, Timo Werner va finalement rejoindre Tottenham comme annoncé depuis plusieurs heures.

La suite après cette publicité

Selon les dernières indiscrétions de The Athletic, Werner va rejoindre les Spurs en prêt jusqu’en fin de saison. Une option d’achat entre 15 et 20 millions d’euros est associée au deal alors que la formation d’outre-Manche va assumer l’intégralité du salaire de l’intéressé. Marco Rose, le coach de Leipzig, a d’ailleurs confirmé le départ imminent du natif de Stuttgart : «Il veut partir en prêt, nous lui souhaitons tout le meilleur. Il a besoin de jouer comme il veut pour aller à l’Euro 2024 et on croise les doigts pour lui.» Orphelin de Harry Kane depuis l’été dernier, Tottenham a donc enfin trouvé son nouveau buteur !