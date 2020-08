Real Sociedad : David Silva explique son choix

L'information a surpris tout le monde, en Espagne et en Europe. Lundi soir, peu avant minuit, la Real Sociedad annonçait la signature de David Silva, qui semblait pourtant promis à la Lazio. Il s'est engagé pour deux ans en faveur de la formation basque. L'équipe italienne, elle, l'a d'ailleurs très mauvaise. « J'apprends le transfert de David Silva à la Real Sociedad. J'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais pas pour l'homme », a lancé Igli Tare, directeur sportif de la formation de Serie A.

Sur le site officiel de son nouveau club, le milieu offensif espagnol de 34 ans a expliqué ce choix. « Je suis très heureux d'avoir rejoint ce club. J'espère qu'on va pouvoir faire de grandes choses ensemble, gagner des titres et célébrer ensemble. J'ai eu beaucoup d'offres, mais j'ai tranché en faveur de celle de la Real Sociedad parce que c'est un club qui travaille bien et son style de jeu correspond au mien. Je connais Saint-Sébastien, de quand je jouais à Eibar, c'est un bel endroit, et tranquille. Ma famille a joué dans cette décision », a lancé l'ancien de Valence. C'est plutôt clair.