LdC, PSG : Kylian Mbappé élu joueur de la semaine

Cette semaine avait lieu la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Auteur d'un doublé en cinq minutes face au Club Bruges, Kylian Mbappé a été élu joueur de la semaine dans la compétition.

Au-delà de ces deux réalisations, l'international français a également été passeur décisif sur le troisième but de la soirée signé Lionel Messi. Mbappé avait notamment reçu les éloges de Mauricio Pochettino à l'issue de la rencontre.

🥇 Kylian Mbappé voted #UCL Player of the Week 👏👏👏



Agree with the order?#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/kdTj8ppdAm