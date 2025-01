La Liga aurait enfin donné son accord pour l’inscription de Dani Olmo et Pau Victor !

En lisant tout et son contraire dans la presse espagnole, on ne savait plus trop où donner de la tête ces derniers jours dans le dossier Dani Olmo. Puis mardi, la Liga a publié un communiqué pour confirmer que l’international espagnol (et accessoirement Pau Victor) n’avait pas pu être inscrit pour la seconde partie de saison par le Barça. « Le FC Barcelona n’a présenté aucune alternative qui, conformément à la réglementation de contrôle économique de LaLiga, lui permette d’enregistrer n’importe quel joueur à partir du 2 janvier.»

En parallèle, la presse catalane assurait que le Barça se fixait jusqu’au 3 janvier, en l’occurrence aujourd’hui, pour inscrire ses deux joueurs grâce à la vente de places VIP du futur stade (environ 100 millions d’euros). Des doutes, plus que des certitudes, d’autant que plusieurs sources de la Fédération espagnole expliquaient se ranger derrière la décision de la Liga d’annuler l’enregistrement d’Olmo et Pau Victor : «C’est le réglement et c’est le Barça qui aurait dû respecter les règles», expliquait-on, en substance.

La Liga a donné son feu vert

De son côté, Joan Laporta continuait de remuer ciel et terre pour valider ce qu’il avait promis à ses deux joueurs. Ce soir, on apprenait ainsi via le média catalan RAC1 la confirmation du virement lié à la vente des places VIP du futur stade, ultime recours financier pour approuver la situation du club. Le média est même allé plus loin en lâchant la bombe espérée par les supporters culés plus tard dans la soirée : la validation de l’inscription des deux joueurs par la Liga.

Effet cumulatif : cette somme permettrait aujourd’hui au Barça d’entrer dans les clous du 1:1, règle qui prévaut dans le football espagnol. Pour vulgariser la chose, cette règle stipule que les clubs doivent équilibrer leurs dépenses de transfert avec leurs revenus. Désormais, le Barça attend l’approbation de la Fédération de football espagnole, nécessaire pour enfin clore cet épisode et le ranger dans la boîte à mauvais souvenirs. Joan Laporta semblait optimiste ce soir.