Hansi Flick pourrait faire faux bond au Bayern Munich

A l’origine, il devait jouer le rôle d’intérimaire. Au final, Hans-Dieter Flick (55 ans) a été l’un des hommes-clés de l’incroyable saison 2019/2020 du Bayern Munich. Lancé sous le feu des projecteurs suite au licenciement de Niko Kovac, le technicien allemand a su mener son groupe vers un huitième titre de champion d’Allemagne consécutif, avant de remporter une Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions et une Supercoupe d’Allemagne en septembre dernier.

Un formidable quadruplé qui avait renforcé le statut d’entraîneur numéro 1 de Flick. En avril dernier, avant même de soulever la coupe aux grandes oreilles, ce dernier avait déjà été récompensé par une prolongation jusqu’en 2023, preuve que le Bayern tient à lui. Cependant, Sport Bild nous apprend ce mercredi que l’avenir du coach munichois est loin d’être assuré. Et ce, pour plusieurs raisons. Sur le papier, le Bayern caracole toujours en tête du classement de la Bundesliga et reste l’un des grands favoris à sa succession en Europe.

Pourtant, le journal indique qu’un premier événement pourrait forcer Flick à se poser des questions sur son futur : le départ à la fin de l’année 2021 de son mentor au Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. Les deux hommes s’apprécient et Flick n’échange presque qu’avec lui. Mais ce n’est pas tout. Outre le départ annoncé de son contact privilégié au club, Flick entretient toujours des relations compliquées avec son directeur sportif Hasan Salihamidzic. Des tensions sur fond de mercato.

Flick tenté par la Nationalmannschaft ?

Salihamidzic gère seul ce domaine, mais le staff technique estime que l’équipe est plus faible cette saison et les recrues estivales (Choupo-Moting, Sarr, Marc Roca, Douglas Costa, Tiago Dantas) pèsent très peu. Membre du conseil d’administration, Oliver Kahn tente souvent de jouer le médiateur, mais l’ancien gardien serait davantage préoccupé par la succession de Rummenigge en 2022 et ne serait donc pas spécialement proche de Flick.

Le coach bavarois est loin de penser qu’il a fait le tour de la question au Bayern, mais toutes les conditions ne semblent pas réunies pour l’inciter à s’inscrire sur la durée, malgré son contrat. Sport Bild rappelle d’ailleurs qu’il a souvent démissionné avant la fin de ses missions pour tenter de nouveaux défis. Et c’est ce dernier point qui fait jaser. Avec un Joachim Löw maintenu à la tête de la sélection nationale mais plus que jamais critiqué, il se dit que Flick (qui a été l’adjoint de Löw) pourrait être tenté à l’idée de reprendre le flambeau après l’Euro...