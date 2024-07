Amicaux : Rennes surpris par Saint-Malo, Toulouse victorieux

Alors que l’Euro 2024 touche presque à sa fin, l’heure des matchs amicaux pour les clubs arrivent. Le Stade Rennais a joué ce samedi un derby breton contre Saint-Malo à Dinard. L’entraîneur Julien Stéphan a aligné un onze composé de Gallon, Seidu, Wooh, Ait Boudlal, Assignon, Santamaria, Cissé, Mukiele, Bourigeaud, Lambourde, Terrier. Au cours d’une partie disputée, les Rouge et Noir ont dû se concentrer d’un match nul (3-3) avec des buts de Chris Wooh (27e), Benjamin Bourigeaud (45e) et Ludovic Blas (90e).

Dans une autre rencontre made in Ligue 1, Toulouse affrontait Rodez, pensionnaire de Ligue 2. Les Violets alignaient le onze suivant : Dominguez, Messali, Wesbauer, Canvot, Aradj, Lahmadi, Gelabert, Schmidt, Aboukhlal, Magri et Gboho. C’est Toulouse qui est reparti avec la victoire (2-1) grâce à des réalisations signées Frank Magri (32e) et Mamady Bangré (61e). L’ouverture du score de Lucas Buades (6e) n’a pas permis aux joueurs de Didier Santini de repartir avec la victoire.