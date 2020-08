Strasbourg : Jean-Ricner Bellegarde plaît à la Fiorentina et West Ham

Formé au RC Lens, Jean-Ricner Bellegarde avait décidé l'été dernier de signer au Racing Club de Strasbourg. Avec le club de l'est de la France, le milieu de terrain aujourd'hui âgé de 22 ans s'est rapidement imposé pour jouer 30 matches toutes compétitions confondues en 2019-2020 (1 but, 1 passe décisive). Et ses belles performances ne semblent pas être passées inaperçues.

Selon nos informations, le natif de Colombes, encore sous contrat jusqu'en juin 2023 au RCSA, intéresse deux écuries européennes. En Italie, la Fiorentina, où évolue un certain Frank Ribéry, aime beaucoup le joueur capable d'évoluer à plusieurs postes dans l'entrejeu. Et du côté de l'Angleterre, c'est West Ham, seizième de Premier League cette saison, qui le suit aussi. Reste désormais à savoir quel club passera à l'action en premier.