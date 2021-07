Chelsea : Trevoh Chalobah attise les convoitises

Après une saison satisfaisante au FC Lorient l'an passé, Trevoh Chalobah fait de l'oeil à plusieurs clubs français et anglais. D'après les informations du journal l'Équipe, les Merlus cherchent à faire revenir le polyvalent anglais sous la forme d'un prêt au Moustoir, comme nous l'avions révélé. Mais ils ne sont pas les seuls. En Angleterre, le Crystal Palace de Patrick Vieira souhaiterait se faire prêter l'international, tout comme West Bromwich, relégué en Championship.

En France aussi, son dernier exercice en Ligue 1 n'est pas passé inaperçu. Avec 2 buts et 2 passes décisives en championnat, le joueur de 22 ans est également convoité par le RC Lens et le Montpellier Hérault SC, qui voit en Chalobah un possible remplaçant à Damien Le Tallec, capable d'évoluer en défense centrale comme en milieu défensif.