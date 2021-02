L'OM a aussi contacté Rafa Benitez !

La suite après cette publicité

La journée de folie se poursuit à Marseille. Les évènements se sont enchaînés ce mardi dans la cité phocéenne. Entre la désapprobation du transfert de Ntcham par André Villas-Boas, la démission du Portugais non acceptée par ses dirigeants, sa mise à pied et ses adieux aux supporters, ce deuxième jour de la semaine a été riche en rebondissements. Et maintenant, en attendant le départ officiel du tacticien lusitanien, une question se pose : qui pour le remplacer ?

Comme révélé en exclusivité sur Foot Mercato, la direction marseillaise est très intéressée par Maurizio Sarri, qu'on ne présente plus. C'est Pablo Longoria qui est séduit par l'Italien. Seulement, ce dernier ne serait pas forcément très intéressé par une arrivée en cours de saison, alors que le côté financier pourrait aussi compliquée une éventuelle arrivée. Et voilà que Téléfoot dévoile un deuxième nom.

Un premier contact a déjà eu lieu

Selon le média, c'est un compatriote de Pablo Longoria qui a été sondé : Rafael Benitez. Il fait ainsi partie des pistes étudiées, et plutôt sérieusement visiblement, puisqu'un premier contact aurait déjà été établi. Du haut de ses 60 ans, l'entraîneur ibérique est libre de tout contrat depuis son départ du Dalian Pro (Chine) il y a seulement quelques jours.

Un coach d'expérience, habitué à la pression, aux joutes européennes et aux contextes peu évidents. D'après divers médias européens ces dernières semaines, plusieurs gros clubs du Vieux Continent étaient intéressés par ses services, à l'image de la Roma et de Naples, où il avait laissé un très bon souvenir. L'ancien de Valence et de Liverpool, entre autres, va donc avoir le choix. Tout comme l'OM risque d'avoir de sacrés concurrents dans ce dossier...