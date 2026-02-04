OL : la réaction à chaud de Rémy Descamps après la qualification contre Laval

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 2-0 contre Laval après une belle partition. Précieux ce soir avec 6 arrêts, le gardien rhodanien Rémy Descamps a été l’homme fort du succès rhodanien. Permettant à son équipe de garder ses buts inviolés, le gardien qui a gagné la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain et le FC Nantes s’est exprimé après la rencontre au micro de beIN Sports. Le gardien lyonnais a savouré la qualification même s’il a mis en avant certaines faiblesses, il valorise la dynamique de son équipe avec 11 victoires de rang toutes compétitions confondues.

«Je ne m’attendais pas à autant de travail ce soir. J’ai été conquérant, on ne prend pas de but ce soir, on en met deux sur la fin, on est qualifié. On va essayer d’oublier de ce match et travailler pour faire mieux lors des prochains, mais la qualification est là, on est content. Tout le monde travaille bien, quand on a des matches plus difficiles, on a cette confiance pour gagner les matches, on est content que ça continue encore. Bien sûr, même quand il y avait le PSG on voulait la gagner et là on veut encore plus la gagner», a-t-il déclaré auprès du diffuseur.