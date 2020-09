Real Madrid : Zidane laisse encore du temps à Eden Hazard

Depuis sa venue au Real Madrid il y a un peu plus d'un an, rien ne se passe comme prévu pour Eden Hazard. Déjà hauteur d'un premier exercice espagnol contrarié par les blessures, le Belge avait eu le temps de revenir pour la reprise des compétitions en juin et le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Il a malheureusement fait son retour à l'infirmerie en ce début de saison et n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu en Liga (sur 2 matchs) en raison d'une nouvelle blessure à la cheville. L'ailier de 29 ans, recruté entre 100 et 160 M€ selon les sources, n'est toujours pas disponible selon Zidane, qui était présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de Valladolid (à suivre en live commenté sur FM).

«Il est très proche de revenir en forme. Il s’est entraîné normalement avec l’équipe. Il s’entraîne bien. La seule chose, c’est qu’il n’a pas pu s’entraîner beaucoup depuis le début de la saison. Il a travaillé avec régularité ces derniers jours. On va voir comment cela va évoluer», a prévenu l'entraîneur français, avant de répondre aux critiques dont le joueur a été la cible ces dernières semaines. «Ce n'est pas une question d’être sérieux ou pas sérieux. C’est une situation indépendante de sa volonté. Oui, il a eu des problèmes de poids en début de saison dernière mais il ne s’agit pas de cela. Le plus important pour lui, c’est qu’il ne souffre plus de cette blessure. La saison est très longue, il y a encore du temps.»