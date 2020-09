Le Real Madrid l'a très mauvaise contre Eden Hazard

Eden Hazard avait sûrement rêvé de mieux pour sa première saison au Real Madrid. L'international belge, entre pépins physiques et prestations assez moyennes, n'a pas convaincu grand monde à Madrid. Du moins, il n'a pas encore justifié les 100 millions d'euros déboursés pour lui il y a un peu plus d'un an maintenant. Pire encore, certaines informations publiées en Belgique ces derniers jours expliquaient que le Diable Rouge avait en réalité coûté... 160 millions d'euros.

Quoi qu'il en soit, le principal concerné compte bien mettre tout ça derrière lui et la presse espagnole révélait récemment qu'il a suivi un traitement pour remettre sur pied cette cheville droite qui lui a posé tant de soucis cette saison. Mais comme l'explique le quotidien AS, l'ailier de 29 ans s'est mis sa direction à dos pendant cette trêve internationale.

Le Real Madrid voulait qu'il revienne avant

Ainsi, le Real Madrid n'a pas compris les agissements du joueur pendant la trêve. Après avoir fait le forcing pour qu'il ne soit pas convoqué, sans succès, le champion de Liga est passablement énervé par le fait que le joueur soit resté jusqu'à la fin du stage, sans avoir joué la moindre minute. Thibaut Courtois est par exemple rentré à Madrid en avance, vendredi dernier. Pour la direction du Real Madrid, Hazard était en Belgique pour ne pas jouer plutôt que de s'entraîner avec l'équipe de Zinedine Zidane, alors qu'il sait que tous les regards seront braqués sur lui cette saison.

Une responsabilité que l'état-major merengue attribue au joueur et non à la Fédération Belge. Roberto Martinez, le sélectionneur, avait pourtant prévenu qu'il ne prendrait aucun risque avec le joueur star de son équipe et qu'il était possible qu'il ne joue pas. Autant dire que cette saison 2020/2021 ne commence pas de la meilleure des manières pour le Belge, qui a intérêt à répondre présent sur le terrain dès la reprise...