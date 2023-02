FFF : Florence Hardouin ne s’est pas présentée à son entretien préalable au licenciement

La suite après cette publicité

Sur la sellette comme certains membres de la Fédération Française de Football, la directrice générale Florence Hardouin a été particulièrement visée lors de l’audit réalisé au sein de la FFF. Alors qu’elle était attendue ce mardi au siège de la FFF pour passer son entretien préalable à son licenciement pour faute grave, elle ne s’y serait pas rendue selon RMC Sport.

Ainsi, elle aurait prévenu celui qui gère l’intérim en lieu et place de Noël Le Graët, Philippe Diallo, qu’elle ne viendrait pas pour des raisons psychologiques. Elle ne voudrait notamment pas prendre le risque de croiser Noël Le Graët boulevard Grenelle. L’audit avait jugé Florence Hardouin comme une «directrice générale engagée, mais dont les méthodes brutales et le comportement jugé erratique ne lui permettent plus d’exercer une autorité reconnue.»

