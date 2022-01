Brighton-Chelsea : les compositions officielles

Trois jours après avoir perdu à l'Etihad Stadium de Manchester City (1-0) et désormais distancés à 13 longueurs du leader citizen, les Blues se déplacent ce mardi soir à l'AMEX Stadium de Brighton dans le cadre de la 24ème journée de Premier League. Privé de Reece James, Ben Chilwell, Trevor Chalobah et Andreas Christensen, mais aussi d'Edouard Mendy, actuellement à la CAN avec le Sénégal, Chelsea se présente dans son habituel 3-4-3.

Coincé à la neuvième place du classement de Premier League, Brighton devra de son côté faire sans Lewis Dunk ou encore le précieux Yves Bissouma, également à la CAN. Graham Potter aligne un 3-4-3. Le Français Neal Maupay est sur le banc au coup d'envoi, remplacé en pointe par le buteur héroïque de l'aller.

Les compositions d'équipes :

Brighton : Sánchez - Veltman, Webster, Burn, - Lamptey, Groß, Alzate, Cucurella - Moder, Mac Allister, - Welbeck.

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kanté, Jorginho, Alonso - Ziyech, Mount - Lukaku.