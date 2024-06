OL : que vaut réellement Moussa Niakhaté ?

Doucement, mais sûrement. Voilà comment l’on pourrait synthétiser le mercato de l’OL jusqu’ici. Au sortir d’une saison tant éprouvante qu’époustouflante par son scénario et son dénouement, les Gones ont eu besoin de souffler. Des vacances bienvenues qui ont permis à tous les héros de la dernière cuvée de prendre certaines décisions. Rappelé en équipe de France, pour participer aux JO avec l’équipe de Thierry Henry, Alexandre Lacazette a, par exemple, refusé un pont d’or d’Arabie saoudite pour rester avec son club fétiche l’année prochaine. Une bonne nouvelle pour Lyon qui va également s’appuyer sur l’architecte de son incroyable remontée l’an dernier avec un Pierre Sage fraîchement diplômé.

La suite après cette publicité

Conservant ainsi son ossature, même si plusieurs départs de tauliers sont dans l’air (Cherki, Caqueret, O’Brien), l’OL a ainsi pu avancer tranquillement sur son mercato. Libérant Henrique à quelques jours de la fin de son contrat, les dirigeants rhodaniens avaient avancé leurs pions depuis plusieurs mois en s’attachant les services d’Abner en provenance du Betis. Toujours sur la piste onéreuse de la pépite Yankuba Minteh, les Lyonnais avaient aussi à cœur d’étoffer leur défense, encore trop friable la saison passée. Passant la DNCG sans encombre, l’OL a décidé de mettre le paquet sur Moussa Niakhaté et l’opération est en très bonne voie pour être bouclé le plus rapidement possible.

À lire

Mercato : Georges Mikautadze affole la Ligue 1 !

Moussa Niakhaté n’a disputé qu’une saison en Ligue 1

En effet, comme nous vous le révélions en exclusivité ce jeudi, Lyon a trouvé un accord expéditif avec Nottingham Forest pour s’attacher les services du défenseur. Dans un besoin de liquider ses meilleurs actifs et vendre pour éviter les sanctions du fair-play financier anglais, un accord a été trouvé avec le club d’outre-Manche aux alentours des 15 millions d’euros, selon nos informations. Un montant loin d’être délirant pour un joueur de 28 ans, valorisé à 16 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt et à qui il restait un an de contrat avec les Tricky Trees. Avec ce transfert rutilant, Niakhaté va également avoir l’occasion de revenir en Ligue 1 par la grande porte.

La suite après cette publicité

En effet, passé par le centre de formation du LOSC de ses 8 à 15 ans, le natif de Roubaix a finalement explosé chez le voisin de Valenciennes en Ligue 2. Disputant neuf rencontres pour sa première saison à 18 ans, il s’impose dans la charnière centrale dès la saison suivante et s’affirme comme l’un des meilleurs défenseurs de l’antichambre de l’élite entre 2015 et 2017. Transféré à Metz lors de ce même été, il découvre la Ligue 1 dans la peau d’un titulaire. Et même si les Grenats connaissent une saison compliquée, qui s’achève à la dernière place, Moussa Niakhaté s’affirme comme l’un des plus grands espoirs français à son poste. Avec ce nouveau statut, il est recruté contre 10 millions d’euros par Mayence et découvre la Bundesliga. Un pari qui s’est avéré payant.

Rapidement capitaine à Mayence, les blessures ont tronqué son passage à Forest

De l’autre côté du Rhin, l’ancien du LOSC gagne en maturité. Découvrant un autre football, bien plus débridé offensivement, celui qui est alors appelé en équipe de France espoirs travaille ses gammes et se frotte à de grands attaquants. Le roc devient rapidement indéboulonnable et s’affirme comme l’un des cadres de la formation allemande. Dégageant une sérénité assez déconcertante tant sur le pré que dans le vestiaire, il devient même capitaine du club rhénan dès sa troisième saison. Une incroyable responsabilité qui témoigne des qualités défensives et de leader vocal du joueur encore jeune à l’époque. Surtout que Mayence était reconnu pour être l’une des meilleures défenses d’Allemagne durant son passage. Interrogé en avril 2022 par RMC, le roc d’1m90 expliquait comment il était parvenu à gravir si vite les échelons avec les Nullfünfer :

La suite après cette publicité

«si ça veut dire quelque chose d’être le plus jeune capitaine de Bundesliga ? D’être le plus jeune, non. Mais ça veut dire quelque chose d’être capitaine en revanche. Ça me prouve que le club a confiance en moi, en ma personnalité et que je me donne à 100%. Je pense qu’être capitaine vient de mon éducation. J’ai toujours voulu faire les choses justes… ne pas suivre les autres… C’est probablement ce dont je suis le plus fier. J’ai toujours pensé par moi-même. Parfois, je suis à contre-courant et ça me va. Je pense que ça me sert en tant que capitaine quand on doit évoquer des sujets importants. Je suis arrivé à 22 ans à Mayence… on m’a souvent dit qu’il y avait besoin d’un temps d’adaptation. Mais pas pour moi. Ma volonté dépasse tout. À Metz, je suis parti 4ème défenseur central, j’ai fini dans l’équipe, car je me disais que dans ma tête ça n’allait pas se passer comme ça. En arrivant à Mayence, c’était la même chose. J’ai tout de suite voulu être un joueur important, en parlant à mes coéquipiers, même sans parler allemand. L’année d’après, à 23 ans, j’étais vice-capitaine.»

Et après quatre saisons de haute voltige en Allemagne, le Roubaisien était forcément tenté à l’idée de relever un autre défi. Ce challenge se trouvait en Angleterre avec le promu Nottingham Forest. Entamant la saison 2022-2023 dans la peau d’un titulaire avec le club historique d’outre-Manche, le destin a finalement joué en sa défaveur avec une blessure gênante aux ischio-jambiers. Un pépin physique qui l’a forcé à être éloigné des terrains durant sept longs mois. Une attente interminable pour un joueur hautement estimé par sa direction et qui avait besoin de s’acclimater à un tout nouveau championnat. Terminant la saison dans la peau d’un titulaire, il débute celle qui vient de s’écouler avec le même statut. Mais voilà, après plusieurs pépins au coude et à l’épaule, une CAN avec le Sénégal, le numéro 19 de Nottingham n’est pas considéré comme un inamovible dans les plans de Nuno Espirito Santo lors des derniers mois de compétition.

La suite après cette publicité

Indéboulonnable avec le Sénégal, il peut apporter à l’OL

Auteur de 37 apparitions avec Forest, son passage n’aura donc pas laissé une grande empreinte chez les pensionnaires du City Ground. Ainsi, l’OL va néanmoins récupérer un joueur revanchard, décidé à relancer sa carrière de manière convenable. Les Gones vont également se renforcer en attirant un cadre d’Aliou Cissé avec le Sénégal. Optant pour les Lions de la Teranga en 2022 après de longues discussions avec Sadio Mané, comme lui-même l’a confié, le Nordiste sort d’une année 2024 où il a confirmé son statut de titulaire acquis à l’été 2023. Auteur de très belles performances avec le champion d’Afrique 2021, il était notamment un titulaire lors de la CAN 2023 où il n’a disputé que deux rencontres à cause d’une légère blessure.

Décrit comme un défenseur robuste dans les duels et très intelligent dans sa lecture des interventions, Niakhaté a donc pas mal de qualités à faire valoir. Désireux de rejoindre la capitale des Gaules après ses échanges avec Orel Mangala, Lyon peut se targuer de récupérer un joueur qui semble déterminé à briller dans le Rhône. Gaucher, un profil qui manque dans l’arrière-garde lyonnaise, il semble être parti pour être un titulaire dans le système de Pierre Sage et s’il parvient à être épargné par les blessures, nul doute que l’OL a réalisé un très joli coup malgré un tarif qui pourrait faire jaser de prime abord.