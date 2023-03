JT Foot Mercato : le Bayern Munich version Thomas Tuchel se dessine déjà

Tuchel déjà dans le bain

Thomas Tuchel a dirigé son premier entraînement ce matin en tant qu’entraîneur du Bayern Munich. Et le coach allemand a déjà des idées en tête et ce dernier compte notamment jouer de vilains tours à son ancien club de Chelsea. Lors de sa conférence de présentation, Tuchel a avoué qu’il aimerait voir Anthony Barry le rejoindre en Bavière. Et selon Bild, c’est aussi la volonté de l’entraîneur adjoint des Blues. Ce n’est pas tout puisque selon The Telegraph, Thomas Tuchel veut Mateo Kovačić qui sera en fin de contrat en 2024. Le milieu croate est aussi courtisé par Manchester City. Les têtes pensantes du club bavarois ont aussi leur idée et d’après Sky Germany, les dirigeants souhaitent offrir à leur nouveau coach Gavi, la pépite du Barça. Pour rappel, l’Espagnol a vu son contrat être annulé par la justice espagnole après un vice de forme et pourrait donc se retrouver libre de tout contrat cet été. Enfin, Thomas Tuchel devra gérer le cas Leroy Sané. D’après Bild, le joueur allemand ressent un certain mal-être, à tel point qu’il ne supporte plus la vie à Munich. Ce dernier vit loin de sa famille qui habite en Angleterre, ce qui le pousse à multiplier les allers-retours durant ces temps de repos. Désireux de passer plus de temps avec sa famille, Leroy Sané pourrait quitter le club cet été malgré un contrat qui court jusqu’en 2025. Récemment, c’est Alphonso Davies qui avait livré un discours similaire sur sa chaîne Twitch. Le Canadien a expliqué se sentir seul et qu’il n’avait pas forcément la vie rêvée par les jeunes de son âge.

Le PSG piste des stars napolitaines

Le Napoli de Luciano Spalletti est certainement l’équipe sensation de cette saison 2022-2023. En Serie A, le club partenopei domine de la tête et des épaules le championnat. A l’aube de la 28ème journée, la formation napolitaine compte 71 points, avec 19 points d’avance sur son dauphin, la Lazio ! Une saison historique puisqu’en Europe, le club italien a décroché pour la première fois de son histoire un billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Quand un collectif brille à ce point-là, certaines individualités ressortent. Et c’est le cas du duo Osimhen-Kvaratskhelia qui brille de mille feux. Les deux hommes sont respectivement meilleurs buteur et meilleur passeur du championnat. Forcément, avec de telles performances, les prétendants tapent à la porte. Et d’après nos infos, le PSG est passé à la vitesse supérieure pour l’attaquant nigérian. Luis Campos a prévu de rencontrer les agents du joueur durant cette trêve internationale. Le Portugais le connaît bien pour l’avoir déniché à Lille. Mais le Napoli se montrera très gourmand et espère 150 M€ pour un joueur acheté 80 M€ en 2020. En plus de devoir contourner le fair-play financier, le club parisien devra se défaire de la concurrence.

Messi et le Barça sont inséparables

Il y a quelques jours, on vous relayait l’offre ridicule du Barça pour tenter de rapatrier Lionel Messi. À cause de moyens financiers limités, l’opération s’annonçait compliquée. Sauf que la situation a pris une tournure différente. D’après la Catalunya Radio, l’Argentin a expressément demandé à son père Jorge de se réunir à nouveau avec Joan Laporta en vue d’un retour en Catalogne. Une démarche qui témoigne de la réelle envie de l’intéressé de revenir au sein de son club de cœur. Et ce n’est pas tout puisque Messi serait en contact permanent avec Xavi, le coach du club catalan. En interne, l’idée de revoir l’Argentin sous le maillot Blaugrana a déjà été validée par le staff technique et l’ensemble du vestiaire catalan.