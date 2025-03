Barça : l’incroyable prise de position de Pedri sur le Ballon d’Or

Lauréat du trophée Kopa en 2021 et absent du top 30 pour l’édition 2024 du Ballon d’Or, Pedri est déjà l’un des immenses favoris à la victoire finale pour la saison en cours. Il faut dire que le milieu de terrain espagnol marche sur l’eau depuis quelques mois. Désormais épargné des blessures, le vainqueur de l’Euro 2024 règne en maître au sein du milieu de terrain du Barça et a déjà disputé 42 matches toutes compétitions confondues cette saison pour 5 buts et 7 passes décisives.

Interrogée sur la plus prestigieuse des compétitions européennes en marge d’un événement organisé pour la sortie de sa propre bande dessinée « Pedri et la Légende du Soulier d’Or », la star Blaugrana de 22 ans s’est livrée à une surprenante confidence sur le Ballon d’Or dans des propos relayés par Sport. À l’écouter, il privilégie les titres collectifs à la récompense suprême individuelle. «Je préfère gagner le triplé avant le Ballon d’Or. S’il vient, qu’il en soit ainsi, mais avec des titres collectifs. Être nommé est un rêve, mais gagner les trophées est plus important pour moi. Nous sommes dans une période où tout est en jeu. Vous pouvez perdre trois matches et être éliminé des trois titres.» Une prise de position surprenante tant la quête du Ballon d’Or est l’objectif ultime des stars du football, à commencer par un certain Kylian Mbappé qui n’a jamais caché que ce trophée était une priorité pour lui.