Liverpool-Benfica : les compositions officielles

Trois jours après un match nul décroché sur la pelouse de Manchester City en Premier League (2-2), et avant de retrouver les Citizens ce samedi à l'occasion des demi-finales de la FA Cup, Liverpool doit « finir le travail » face à Benfica et ainsi composter son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions. Vainqueurs lors de la manche aller disputée à l'Estádio da Luz (3-1), les Reds effectuent un large turn-over par rapport au championnat. Le Français Ibrahima Konaté remplace notamment Joël Matip en charnière centrale, tandis que Salah et Mané sont ménagés.

Relativement intéressants, et notamment en seconde mi-temps, les titulaires de l'aller sont quasiment tous reconduits par Nélson Veríssimo du côté de Benfica, hormis Rafa Silva qui est remplacé sur l'aile droite par Diogo Gonçalves.

Les compositions d'équipes :

Liverpool : Alisson - Gomez, Matip, Konaté, Tsimikas - Keïta, Henderson, Milner - Díaz, Firmino, Jota.

Benfica : Vlachodimos - Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo - Taarabt, Weigl - Gonçalves, Ramos, Éverton - Núñez.

