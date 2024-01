CAN : Jürgen Klopp souhaite l’élimination de l’Égypte

Ce vendredi matin, Jürgen Klopp s’est présenté en conférence de presse. Le technicien allemand a été questionné sur l’absence de Wataru Endo, qui va disputer la Coupe d’Asie avec le Japon, ainsi que celle de Mohamed Salah, qui va rejoindre l’Égypte pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Franc, l’ancien coach du Borussia Dortmund a déclaré qu’il espérait voir ses joueurs revenir le plus vite possible.

«J’ai dit que si je leur souhaitais bonne chance, ce serait un mensonge. J’espère qu’ils seront éliminés en phase de groupes, mais ce n’est probablement pas possible. Bonne chance et j’espère qu’ils pourront revenir en bonne santé. Je suis assez sûr que nous trouverons un moyen de les remplacer (…) Voulons-nous jouer sans Mo ? Non. Mais nous trouverons un moyen mais bien sûr nous jouons à Arsenal et nous pouvons perdre avec Mo Salah mais pour le moment nous avons une chance de gagner le match, donc nous y réfléchissons.»