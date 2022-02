Sénégal : Aliou Cissé évoque les cas Boubacar Kamara et Sofiane Diop

Après avoir échoué en 2019, le Sénégal d'Aliou Cissé a enfin remporté la première Coupe d'Afrique de son histoire. Un sacre qui permet aux Lions de la Teranga d'être sur le toit du continent. Plusieurs joueurs ont célébré le titre et notamment Boubacar Kamara, international Espoirs français, mais qui peut également jouer pour le Sénégal. Dans une interview pour itv Sénégal, le sélectionneur est revenu sur le cas du joueur de l'OM et aussi de celui de Sofiane Diop.

«Forcément, avec notre niveau, je peux comprendre que d'autres aient envie d'intégrer cette équipe. Mais il ne faut pas oublier ceux qui sont là. L'équipe ne doit pas être fermée, on doit toujours apporter du sang neuf. Il ne faut pas prendre pour prendre. Kamara, ses qualités ne sont plus à prouver comme Diop ou Malang Sarr. Ils sont aussi amenés à intégrer cette équipe. Je sais que la stabilité d'un groupe est fragile et qu'il faut amener des joueurs dans le bon état d'esprit. Ce qui fait gagner, c'est la solidarité et avoir des joueurs intelligents qui sont patriotes et qui savent où ils sont. Ils doivent s'engager véritablement. Car toutes les équipes africaines ont des grands joueurs maintenant. J'insiste beaucoup sur la mentalité. C'est au-delà de la tactique ça. Il faut savoir ce que le peuple attend de toi et avoir conscience de ce que tu représentes. Et ça on était moins bon sur cet aspect-là par moment.»