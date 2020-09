MU : Bruno Fernandes élu joueur de l'année

Depuis son arrivée en terre mancunienne en janvier dernier, Bruno Fernandes fait l’unanimité. Il en épate plus d’un. Ses statistiques parlent pour lui. En 14 matches de Premier League, le Portugais a été décisif plus d’une fois par match (8 buts, 7 passes décisives). Des chiffres affolants qui coïncident avec la montée en puissance des Red Devils au cours de la seconde partie de saison. Depuis son arrivée, Manchester United ne connaît presque plus la défaite et s’est qualifié pour la Ligue des Champions cette saison. Sacré joueur du mois en Premier League deux fois de suite, Bruno Fernandes a ce vendredi été récompensé d’un nouveau titre. En effet, comme annoncé par le club mancunien sur son site officiel, le milieu de terrain offensif de 26 ans a été couronné vainqueur du prix du joueur de l’année Sir Matt Busby. Des milliers de fans ont voté et ce dernier devance avec 35,5% des votes, le Français Antony Martial (34%), et l’international anglais Marcus Rashford (10,4%).

La suite après cette publicité

Le vainqueur a d’ailleurs tenu à laisser un message à ceux qui pensent que ce titre ne compte pas pour lui. «Bien sûr, vous voulez gagner des trophées pour l'équipe, pour le club et pour les fans. Mais, évidemment, je suis content des trophées individuels. Je sais que vous pouvez dire: "oh, je m'en fiche" et tout, mais c'est toujours important pour un joueur. Vous vous sentez toujours bien lorsque vous remportez ce genre de prix, et je ne suis pas différent. Je suis vraiment contente. Je veux ajouter cela à tant de trophées pour le club et pour les fans parce que je pense qu'ils le méritent», a-t-il dit tout heureux.