Angers - OL : Georges Mikautadze est fou de joie

Auteur d’un formidable but, Georges Mikautadze est revenu au micro de DAZN sur cette réalisation exceptionnelle durant la victoire de son équipe (0-3), lors de la 14ème journée de Ligue 1. Cette victoire permet à Lyon de rester dans le top cinq du championnat. Il a également parlé de son très bon retour en forme, alors que le Géorgien enchaîne les bonnes prestations :

«Quand Malick contrôle, je sais déjà qu’il va partir le long de la ligne. Je sais que je dois me mettre en retrait car il va me la mettre. Quand je me retourne, il y en avait deux devant moi donc j’ai fait une feinte de centre. Elle est passée car je la pousse assez loin, je passe le bras. J’ai pas besoin de lever la tête. Je sais où je suis. Quand j’ai fait la feinte, j’ai vu la balle partir là où elle est partie, je savais que je devais tirer tout de suite. Je suis content. Je commence à remarquer des buts. Je suis un compétiteur, j’aime jouer les matchs, j’aime marquer des buts, faire plaisir à mes parents, je suis content que ça revienne petit à petit. J’ai envie de jouer beaucoup de matchs. Il y a Alex, il faut donner le maximum. C’est au coach de faire des choix. Je travaille beaucoup, quand ça marche pas, c’est dans le travail qu’il faut se réfugier. On se connait bien, ça fonctionne de mieux en mieux. On doit réitérer cela et aller le plus haut possible».