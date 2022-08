Yves Dabila quitte le LOSC pour le Paris FC

Quelques heures après la signature du Franco-Guinéen Bafodé Diakité, le LOSC officialise un départ en défense centrale. En effet, le défenseur ivoirien Yves Dabila quitte les Dogues pour le Paris FC, où il a signé un contrat valable jusqu'en 2024. L'an passé, il avait été prêté au RFC Seraing, avec qui il a disputé 14 rencontres en championnat. Il arrive donc à Charléty pour les deux prochaines saisons sous les ordres de Thierry Laurey, qui aura pour mission de faire monter le club francilien dans l'élite.

«Le mercato du Paris FC se poursuit avec la mutation définitive d’Yves Dabila en provenance du LOSC. Formé à l’Institut Cissé en Côte d’Ivoire puis à l’AS Monaco, Yves découvre la Ligue 1 en 2017 avec le club de la Principauté. Il est transféré à Lille lors de l’été 2017 avant d’être prêté au Cercle de Bruges, Mouscron, et plus récemment Seraing. Le défenseur central a disputé les Jeux Olympiques en 2021 avec la Côte d'Ivoire. À 25 ans, Yves a disputé 24 matchs de Ligue 1 et 40 matchs de D1 belge», peut-on lire dans le communiqué.