Arsenal - Liverpool : les compositions sont tombées

Soir de choc à l’Emirates. En clôture de la 21e journée de Premier League, le leader Arsenal accueille Liverpool ce jeudi (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Gunners peuvent accroître leur avance en cas de victoire tandis que les Reds ont l’occasion de conforter leur 4e place.

La suite après cette publicité

Arteta opère deux changements dans son onze de départ en réintégrant Saka et Trossard pour accompagner Gyökeres sur le front offensif. Odegaard, Zubimendi et Rice enchaînent dans l’entrejeu, tandis que Timber, Saliba, Gabriel et Hincapié protègent Raya. En face, Slot est toujours privé d’Ekitike, remplacé par Gakpo, et aligne un 4-2-3-1 presque inchangé où Bradley et Kerkez entourent la paire Konaté-Van Dijk en défense. Le double pivot est composé de Gravenberch et Mac Allister, derrière un trio Frimpong-Szoboszlai-Wirtz.

Les compositions :

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié - Odegaard, Zubimendi, Rice - Saka, Gyökeres, Trossard.

La suite après cette publicité

Liverpool : Alisson - Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Gakpo.