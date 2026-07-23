Alejandro Garnacho est prêté à Aston Villa

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Aston Villa s’attache les services d’Alejandro Garnacho (22 ans), qui est passé de Manchester United à Chelsea il y a seulement un an. Mais il n’a visiblement pas convaincu chez les Blues, qui ont accepté de le prêter aux Villans. La nouvelle a été annoncée ce jeudi par le biais d’un communiqué de presse.

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«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature d’Alejandro Garnacho en provenance de Chelsea. L’international argentin de 22 ans a rejoint le club dans le cadre d’un prêt d’une saison. Garnacho a fait ses classes au centre de formation de Manchester United et a disputé 144 matches pour le club d’Old Trafford avant de rejoindre Chelsea à l’été 2025. Aussi à l’aise sur les ailes qu’au centre, Garnacho a inscrit huit buts en 43 apparitions sous le maillot de Chelsea la saison dernière. International à huit reprises, l’ailier a remporté le prix Puskás de la FIFA 2024 pour sa spectaculaire volée acrobatique contre Everton.» Son nouveau coach, Unai Emery, a déclaré :«nous sommes ravis d’accueillir Alejandro. Il est très talentueux, jeune et il nous a fait part de son désir de contribuer à notre projet. Nous sommes vraiment très heureux. »