PSG : le message de Kylian Mbappé à Neymar

Remplaçant au coup d’envoi du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, Kylian Mbappé n’a rien pu faire pour éviter la défaite parisienne (0-1). Et à l’occasion de la remise d’un trophée récompensant son 100e but inscrit sous les couleurs rouge-et-bleu, Mbappé a réagi à cette défaite, avant d’envoyer un message à Neymar, sorti sur blessure.

« Jamais facile de perdre à domicile. Continuons à travailler, la saison est encore très très longue. Merci pour ce trophée. Mon frère Neymar, sois fort, nous sommes tous avec toi », a-t-il posté sur son compte Instagram.