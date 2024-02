L’Olympique de Marseille prête Vitinha au Genoa

Un an et puis s’en va. Voilà comment résumer le triste passage de Vitinha sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Arrivé dans le sud de la France en provenance de Braga, l’hiver dernier, l’attaquant portugais de 23 ans suscitait pourtant de grandes attentes au sein du board phocéen. Pour l’arracher au club portugais, Pablo Longoria et ses équipes n’avaient ainsi pas hésité à dégainer un chèque de 32 millions d’euros. Un montant record pour l’écurie marseillaise et qui laisse un goût particulièrement amer à l’actuel septième de Ligue 1.

Auteur de 4 petits buts et 3 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues, le natif de Cabeceiras de Basto n’est, en effet, jamais parvenu à s’imposer sous les couleurs olympiennes. Loué pour son profil combatif, le droitier d’1m78 a, en revanche, trop souvent pêché dans la finition. Une nouvelle fois critiqué pour son rendement offensif lors du nul concédé face à l’AS Monaco (2-2), le Portugais - coupable d’un énorme raté dans les derniers instants - va finalement poursuivre sa carrière en Serie A.

Une option d’achat à 25 millions d’euros

Comme annoncé par l’OM, Vitinha est ainsi prêté au Genoa avec une option d’achat estimée à 25 millions d’euros. «Bonne chance Vitinha. L’attaquant portugais évoluera pour cette fin de saison du côté du Genoa, où il est prêté avec une option d’achat.», précise le club pour officialiser la nouvelle.

Pour rappel et comme nous vous le révélions dernièrement, l’intérêt du Genoa pour le buteur portugais de 23 ans est expliqué par le probable départ de l’attaquant star islandais, Albert Guðmundsson, dans les mois à venir. Sous la tunique de l’actuel onzième de Serie A, Vitinha va désormais tenter de retrouver des couleurs avant de, pourquoi pas, revenir à l’OM bien plus armé…