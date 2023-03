Liverpool : Mohamed Salah s’offre un joli record

La suite après cette publicité

Mohamed Salah rentre un peu plus dans l’histoire de Liverpool. Ce dimanche, contre toute attente, les Reds ont complètement atomisé une formation de Manchester United en pleine confiance et en pleine bourre à Anfield (7-0). Comme Darwin Nunez et Cody Gakpo, Mohamed Salah s’est offert un doublé… et un sacré record.

L’attaquant international égyptien, grâce à ses 128e et 129e but en Premier League avec le maillot de Liverpool sur les épaules, est tout simplement devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la Mersey dans le championnat anglais. Salah efface des tablettes un certain Robbie Fowler, dont le compteur est resté bloqué à 127 réalisations en première division anglaise.

Premier League : Liverpool extermine Manchester United au terme d’une prestation historique